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FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR



FRANK BELLO в большом интервью Ozzy's Boneyard рассказал о новом сотрудничестве:



«У меня есть еще песни, которые я хочу выпустить, но я также пишу и с другими людьми. Сейчас я пишу с LIVING COLOUR. Я уже был с ними в студии. Мы провели две отличные сессии. Возможно, в августе мы проведем еще одну. Звучание отличное. Их новая музыка просто убийственна. Я просто в восторге от этого и от того, что я стал частью этого»







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