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ALICE COOPER попал в аварию ALICE COOPER сообщил о том, что первого февраля попал в аварию:



«Попал в аварию днём в Фениксе, но, к счастью, все разошлись на своих БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Очень рад этому, а также тому, что @Dodge сделали такой прочный Challenger!»

















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