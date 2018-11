сегодня



Винилы THE CROWN выйдут зимой



THE CROWN объявили о выпуске на виниле альбомов Crowned In Terror, Crowned Unholy и Possessed 13, которые будут доступны начиная с 11 января в следующих вариантах:



Crowned In Terror

-180 g black vinyl

-Amber marbled vinyl (ltd. 200) EU

-Clear teal marbled vinyl (ltd. 200) EU

-Bone white marbled vinyl (ltd. 100) EU

-Orange-brown marbled vinyl (ltd. 300) US



Crowned Unholy

-180 g black vinyl

-Dead gold marbled vinyl (ltd. 200) EU

-Opaque golden yellow marbled vinyl (ltd. 200) EU

-Clear/black marbled vinyl (ltd. 100) EU

-Clear old gold marbled vinyl (ltd. 300) US



Possessed 13

-180 g black vinyl

-Cool grey marbled vinyl (ltd. 200) EU

-Red/black marbled vinyl (ltd. 200) EU

-Smoke clear vinyl (ltd. 100) EU

-White/red marbled vinyl (ltd. 300) US













+1 -0





просмотров: 155