THE CROWN нашли барабанщика



THE CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Иногда все приходит к концу. Мы решили расстаться с Henrik (Axelsson), он был отличным барабанщиком и убежденным викингом-панком в нашей группе на протяжении 7 лет. Мы расстаемся на взаимных, хороших условиях и хотели бы поблагодарить его и пожелать ему всего наилучшего в будущем.



Что касается остального персонала - мы взяли в группу потрясающего барабанщика в лице Mikael Norén, нашего старого друга, который ранее вместе с Robin'ом играл в Impious. Мы верим, что в 2023 году у нас будет чертовски крутая команда. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами. The Crown Never Dies! Ваше здоровье!»







