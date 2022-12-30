Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 32
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 12
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
*DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, к... 7
*Видео полного выступления PANTERA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 32
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
[= ||| все новости группы



*

The Crown

*



30 дек 2022 : 		 THE CROWN нашли барабанщика

28 авг 2022 : 		 THE CROWN нашли басиста

1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания

7 мар 2018 : 		 Новая песня THE CROWN

13 фев 2018 : 		 Новое видео THE CROWN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THE CROWN нашли барабанщика



zoom
THE CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Иногда все приходит к концу. Мы решили расстаться с Henrik (Axelsson), он был отличным барабанщиком и убежденным викингом-панком в нашей группе на протяжении 7 лет. Мы расстаемся на взаимных, хороших условиях и хотели бы поблагодарить его и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Что касается остального персонала - мы взяли в группу потрясающего барабанщика в лице Mikael Norén, нашего старого друга, который ранее вместе с Robin'ом играл в Impious. Мы верим, что в 2023 году у нас будет чертовски крутая команда. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами. The Crown Never Dies! Ваше здоровье!»

THE CROWN Introduce New Drummer MIKAEL NOREN




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 дек 2022
d
deePress
Элвис-то на месте? А то он любитель сбрызнуть из группы на пару лет, чтобы потом вернуться

просмотров: 184

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом