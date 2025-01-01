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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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The Crown

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7 янв 2025 : 		 THE CROWN перезаписали Hunger

11 окт 2024 : 		 Новый альбом группы THE CROWN доступен для прослушивания

1 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от THE CROWN

30 сен 2024 : 		 Вскрытие THE CROWN

19 сен 2024 : 		 Новое видео THE CROWN

28 авг 2024 : 		 Новое видео THE CROWN

21 июл 2023 : 		 THE CROWN медленно готовятся к новому

30 дек 2022 : 		 THE CROWN нашли барабанщика

28 авг 2022 : 		 THE CROWN нашли басиста

1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой
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|||| сегодня

THE CROWN перезаписали Hunger



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Группа THE CROWN в рамках благодарности за поддержку коллектива в 2024 году сделала своим поклонникам подарок — перезаписанную версию композиции Hunger, оригинал которой вошел в альбом 1997 года Eternal Death

THE CROWN Shares Re-Recording Of вЂњHungerвЂќ




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