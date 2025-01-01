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THE CROWN перезаписали Hunger



Группа THE CROWN в рамках благодарности за поддержку коллектива в 2024 году сделала своим поклонникам подарок — перезаписанную версию композиции Hunger, оригинал которой вошел в альбом 1997 года Eternal Death







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