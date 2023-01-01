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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 58
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 38
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 15
*Новое видео DOGMA 15
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The Crown

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21 июл 2023 : 		 THE CROWN медленно готовятся к новому

30 дек 2022 : 		 THE CROWN нашли барабанщика

28 авг 2022 : 		 THE CROWN нашли басиста

1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания

7 мар 2018 : 		 Новая песня THE CROWN
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THE CROWN медленно готовятся к новому



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THE CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Мы надеемся, что лето у вас проходит просто замечательно. Мы наслаждаемся каждой секундой и скоро приступим к репетициям как новых песен, так и к предстоящим концертам. Есть ли лучшее место, чем пропотевшая репетиционная комната с дерьмовым кондиционером, когда на улице светит солнце? В общем, мы здесь потихоньку создаем следующий альбом. Он будет хорошим. Это мы обещаем.

Следующие два концерта состоятся в сентябре. (Storm Crusher Festival в Германии и Musikens Hus в Швеции). Мы надеемся увидеть многих из вас, маньяков дэт-метала, так что до скорой встречи. Мы подготовили потрясающий сет-лист. Будьте здравы, бояре!»

THE CROWN - "We're Slowly Building Up The Next Album"




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