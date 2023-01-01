сегодня



THE CROWN медленно готовятся к новому



THE CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Мы надеемся, что лето у вас проходит просто замечательно. Мы наслаждаемся каждой секундой и скоро приступим к репетициям как новых песен, так и к предстоящим концертам. Есть ли лучшее место, чем пропотевшая репетиционная комната с дерьмовым кондиционером, когда на улице светит солнце? В общем, мы здесь потихоньку создаем следующий альбом. Он будет хорошим. Это мы обещаем.



Следующие два концерта состоятся в сентябре. (Storm Crusher Festival в Германии и Musikens Hus в Швеции). Мы надеемся увидеть многих из вас, маньяков дэт-метала, так что до скорой встречи. Мы подготовили потрясающий сет-лист. Будьте здравы, бояре!»







+0 -0



просмотров: 76

