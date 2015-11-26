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THE CROWN записали альбом за неделю



THE CROWN завершили запись нового альбома — все это заняло у них всего семь дней. По словам музыкантов, еще ни одна пластинка не шла у них так гладко и не звучала так замечательно как новая работа.







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