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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 46
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 24
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The Crown

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28 авг 2024 : 		 Новое видео THE CROWN

21 июл 2023 : 		 THE CROWN медленно готовятся к новому

30 дек 2022 : 		 THE CROWN нашли барабанщика

28 авг 2022 : 		 THE CROWN нашли басиста

1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания
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Новое видео THE CROWN



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Churchburner, новое видео THE CROWN, доступно для просмотра ниже.




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