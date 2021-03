сегодня



Видео с текстом от THE CROWN



"Scandinavian Satan", новое видео с текстом от группы THE CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Royal Destroyer", выпущенного 12 марта на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- ltd. digipak-2CD (incl. 'Deathrace 13' bonus disc w/ 13 tracks)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- midnight blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- red-hot orange marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- golden clear w/ blue and white splatter spot vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear w/ gold splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- viole(n)t blue marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист "Royal Destroyer":



"Baptized In Violence"

"Let The Hammering Begin!"

"Motordeath"

"Ultra Faust"

"Glorious Hades"

"Full Metal Justice"

"Scandinavian Satan"

"Devoid Of Light"

"We Drift On"

"Beyond The Frail"







