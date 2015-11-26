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The Crown

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4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания

7 мар 2018 : 		 Новая песня THE CROWN

13 фев 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

12 янв 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

29 ноя 2017 : 		 THE CROWN вернулись на METAL BLADE RECORDS

13 мар 2017 : 		 Демо нового материала THE CROWN

1 фев 2017 : 		 Первые альбомы THE CROWN выйдут на виниле

30 июл 2016 : 		 Кавер-версия NAPALM DEATH от THE CROWN

22 апр 2016 : 		 Новое видео THE CROWN

2 июн 2015 : 		 THE CROWN представили ударника

4 дек 2014 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

27 окт 2014 : 		 Новое видео THE CROWN

18 сен 2014 : 		 Новый альбом THE CROWN выйдет в январе

28 фев 2013 : 		 THE CROWN нашли гитариста
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|||| 4 окт 2020

THE CROWN в студии



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THE CROWN опубликовали видео из студии, в котором рассказывают о том, как идет процесс работы над новым материалом.

THE CROWN - Recording Of The New Album Underway, Band Shares Studio Videos



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