Новое видео THE CROWN



"Gone To Hell", новое видео группы THE CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Crown Of Thorns, выходящего 11 октября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- Black + White Split (US)

- 180g Black (EU)

- White Black Marbled (EU)

- White Black Dust (EU - Ltd. 300)

- Iron-Grey Marble (EU - LP + bonus 7", slip mat, patch - Ltd. 500)



Трек-лист:



"I Hunt With The Devil"

"Churchburner"

"Martyrian"

"Gone To Hell"

"Howling At The Warfield"

"The Night Is Now"

"God-King"

"The Agitator"

"Where Nightmares Belong"

"The Storm That Comes"

"Eternally Infernal" (Bonus Track)

"No Fuel For Godv (Bonus Track)

"Mind Collapse" (Bonus Track)







