Вскрытие THE CROWN



THE CROWN опубликовали видео, в котором представляют издание нового альбома Crown Of Thorns, релиз которого намечен на 11 октября на Metal Blade Records:



"I Hunt With The Devil"

"Churchburner"

"Martyrian"

"Gone To Hell"

"Howling At The Warfield"

"The Night Is Now"

"God-King"

"The Agitator"

"Where Nightmares Belong"

"The Storm That Comes"

"Eternally Infernal" (Bonus Track)

"No Fuel For Godv (Bonus Track)

"Mind Collapse" (Bonus Track)







