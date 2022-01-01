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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*MEGADETH открыли тур 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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The Crown

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28 авг 2022 : 		 THE CROWN нашли басиста

1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания

7 мар 2018 : 		 Новая песня THE CROWN

13 фев 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

12 янв 2018 : 		 Новое видео THE CROWN
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|||| сегодня

THE CROWN нашли басиста



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THE CROWN сообщили о том, что новым басистом стал Mattias "Arvid" Rasmussen, который заменит отыгравшего в коллективе 32 года Magnus'a Olsfelt'a.

THE CROWN Name Mattias




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