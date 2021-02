сегодня



Новое видео THE CROWN



"We Drift On", новое видео группы THE CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Royal Destroyer", выходящего 12 марта на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- ltd. digipak-2CD (incl. 'Deathrace 13' bonus disc w/ 13 tracks)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- midnight blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- red-hot orange marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- golden clear w/ blue and white splatter spot vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear w/ gold splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- viole(n)t blue marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист "Royal Destroyer":



"Baptized In Violence"

"Let The Hammering Begin!"

"Motordeath"

"Ultra Faust"

"Glorious Hades"

"Full Metal Justice"

"Scandinavian Satan"

"Devoid Of Light"

"We Drift On"

"Beyond The Frail"







