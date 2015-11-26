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The Crown

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11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания

7 мар 2018 : 		 Новая песня THE CROWN

13 фев 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

12 янв 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

29 ноя 2017 : 		 THE CROWN вернулись на METAL BLADE RECORDS

13 мар 2017 : 		 Демо нового материала THE CROWN
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|||| 11 авг 2021

У THE CROWN полно песен



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Вокалист THE CROWN опубликовал следующее сообщение:

«У нас был долгий перерыв в исполнении дэт-металла. Мы не виделись с тех пор, как сняли клипы на песни "Motordeath" и "We Drift On", то есть почти год. "Royal Destroyer" вышел в марте. Ни одного шоу для продвижения альбома. К чёрту этот вирус!

Но теперь мы готовы взять быка за яйчишки и начать следующую главу. Мы закончили отдыхать, батареи заряжены по максимуму. В течение месяца мы отправимся на репетиции и начнём работу над следующим альбомом. У нас так много новых песен, и это будет просто бомба, мы хорошо по всему пройдёмся и сделаем лучший альбом THE CROWN.

Так что следите за новостями, потому что мы ещё не закончили. Скоро мы вернёмся в полном составе! Оставайтесь в безопасности и спасибо за поддержку!»

THE CROWN -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


12 авг 2021, 07:52		"Куча песен" выглядит смешнее, но не звучит


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