11 авг 2021



У THE CROWN полно песен



Вокалист THE CROWN опубликовал следующее сообщение:



«У нас был долгий перерыв в исполнении дэт-металла. Мы не виделись с тех пор, как сняли клипы на песни "Motordeath" и "We Drift On", то есть почти год. "Royal Destroyer" вышел в марте. Ни одного шоу для продвижения альбома. К чёрту этот вирус!



Но теперь мы готовы взять быка за яйчишки и начать следующую главу. Мы закончили отдыхать, батареи заряжены по максимуму. В течение месяца мы отправимся на репетиции и начнём работу над следующим альбомом. У нас так много новых песен, и это будет просто бомба, мы хорошо по всему пройдёмся и сделаем лучший альбом THE CROWN.



Так что следите за новостями, потому что мы ещё не закончили. Скоро мы вернёмся в полном составе! Оставайтесь в безопасности и спасибо за поддержку!»







+7 -0



( 1 ) просмотров: 513