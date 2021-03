сегодня



Успехи в чартах THE CROWN



Новая работа THE CROWN "Royal Destroyer" попала на следующие строчки в чартах:



Germany - #17

Switzerland - #51

Austria - #66

USA - #20 Current Hard Music Albums

USA - #24 New Artist Chart

USA - #148 Current Albums Chart

Canada - #86 Hard Music Albums







+0 -0



просмотров: 252