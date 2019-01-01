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The Crown

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31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания

7 мар 2018 : 		 Новая песня THE CROWN

13 фев 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

12 янв 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

29 ноя 2017 : 		 THE CROWN вернулись на METAL BLADE RECORDS

13 мар 2017 : 		 Демо нового материала THE CROWN

1 фев 2017 : 		 Первые альбомы THE CROWN выйдут на виниле

30 июл 2016 : 		 Кавер-версия NAPALM DEATH от THE CROWN

22 апр 2016 : 		 Новое видео THE CROWN

2 июн 2015 : 		 THE CROWN представили ударника

4 дек 2014 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

27 окт 2014 : 		 Новое видео THE CROWN

18 сен 2014 : 		 Новый альбом THE CROWN выйдет в январе

28 фев 2013 : 		 THE CROWN нашли гитариста

18 мар 2012 : 		 THE CROWN о новом диске

11 сен 2011 : 		 Johan Lindstrand вновь вернулся в THE CROWN

5 фев 2011 : 		 Новое видео THE CROWN

27 янв 2011 : 		 Новое видео THE CROWN

28 сен 2010 : 		 Marko Tervonen о новом альбоме THE CROWN

12 авг 2010 : 		 Новая песня THE CROWN
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|||| 31 дек 2018

THE CROWN о 2018



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Группа THE CROWN опубликовала видео, в котором поздравляет всех с наступающим новым годом и рассказывает о том, каким для них выдался год 2018.

THE CROWN - Happy New Year / 2018 Recap Video





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ВоваУпоров


31 дек 2018, 23:24		В прошлом году вы выпустили убойный альбом, можете и похвалиться, ничего вам за это не будет.


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