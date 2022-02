сегодня



THE CROWN без Б!



THE CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Всем привет!



Нам очень жаль сообщать, что наш басист, один из основателей THE CROWN Magnus Olsfelt, решил покинуть группу. После 32 лет работы мы расходимся в разные стороны. Мы очень огорчены этим, он всегда выкладывался на 110 % и написал массу запоминающихся песен, и нам будет его не хватать.



Но это определённо не будет концом THE CROWN. Это первый шаг к написанию новой главы, и мы полны решимости и намерений продолжить наше путешествие.



Мы уже погрузились в работу над продолжением альбома "Royal Destroyer" и чувствуем, что нас ждёт новая магия Death Metal!



Процесс поиска замены начнётся в ближайшее время. THE CROWN никогда не умрёт!»



Magnus Olsfelt сказал:



«THE CROWN была частью моей жизни с 14 лет, были свои взлёты и падения, и в целом это была чертовски интересная карьера, но для меня всё кончено. У меня просто нет больше желания и внутреннего драйва продолжать заниматься этим, и это не оставляет мне другой альтернативы, кроме как покинуть группу. Я благодарен всем людям, которые всячески поддерживали нас на протяжении многих лет, и я надеюсь, что группа сможет продолжать делать что-то хорошее в будущем.



До свидания и спасибо за все незабываемые воспоминания!»







