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сегодня
THE CROWN без Б!
THE CROWN опубликовали следующее сообщение:
«Всем привет!
Нам очень жаль сообщать, что наш басист, один из основателей THE CROWN Magnus Olsfelt, решил покинуть группу. После 32 лет работы мы расходимся в разные стороны. Мы очень огорчены этим, он всегда выкладывался на 110 % и написал массу запоминающихся песен, и нам будет его не хватать.
Но это определённо не будет концом THE CROWN. Это первый шаг к написанию новой главы, и мы полны решимости и намерений продолжить наше путешествие.
Мы уже погрузились в работу над продолжением альбома "Royal Destroyer" и чувствуем, что нас ждёт новая магия Death Metal!
Процесс поиска замены начнётся в ближайшее время. THE CROWN никогда не умрёт!»
Magnus Olsfelt сказал:
«THE CROWN была частью моей жизни с 14 лет, были свои взлёты и падения, и в целом это была чертовски интересная карьера, но для меня всё кончено. У меня просто нет больше желания и внутреннего драйва продолжать заниматься этим, и это не оставляет мне другой альтернативы, кроме как покинуть группу. Я благодарен всем людям, которые всячески поддерживали нас на протяжении многих лет, и я надеюсь, что группа сможет продолжать делать что-то хорошее в будущем.
До свидания и спасибо за все незабываемые воспоминания!»
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