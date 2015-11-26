Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 122
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 25
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 20
[= ||| все новости группы



*

The Crown

*



1 фев 2022 : 		 THE CROWN без Б!

11 авг 2021 : 		 У THE CROWN полно песен

24 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

24 мар 2021 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

15 мар 2021 : 		 Видео с текстом от THE CROWN

18 фев 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

29 янв 2021 : 		 Новая песня THE CROWN

15 янв 2021 : 		 Новое видео THE CROWN

9 окт 2020 : 		 THE CROWN записали альбом за неделю

4 окт 2020 : 		 THE CROWN в студии

13 июл 2020 : 		 Фрагменты новых треков THE CROWN

8 июн 2020 : 		 THE CROWN начнут запись осенью

18 авг 2019 : 		 THE CROWN думают о новом материале

10 авг 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления THE CROWN

31 дек 2018 : 		 THE CROWN о 2018

28 ноя 2018 : 		 Винилы THE CROWN выйдут зимой

14 окт 2018 : 		 Концертное видео THE CROWN

18 сен 2018 : 		 Видео с выступления THE CROWN в Токио

31 июл 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

1 апр 2018 : 		 Успехи в чартах THE CROWN

18 мар 2018 : 		 Новый альбом THE CROWN доступен для прослушивания

7 мар 2018 : 		 Новая песня THE CROWN

13 фев 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

12 янв 2018 : 		 Новое видео THE CROWN

29 ноя 2017 : 		 THE CROWN вернулись на METAL BLADE RECORDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THE CROWN без Б!



*
zoom
*
* *
THE CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Всем привет!

Нам очень жаль сообщать, что наш басист, один из основателей THE CROWN Magnus Olsfelt, решил покинуть группу. После 32 лет работы мы расходимся в разные стороны. Мы очень огорчены этим, он всегда выкладывался на 110 % и написал массу запоминающихся песен, и нам будет его не хватать.

Но это определённо не будет концом THE CROWN. Это первый шаг к написанию новой главы, и мы полны решимости и намерений продолжить наше путешествие.

Мы уже погрузились в работу над продолжением альбома "Royal Destroyer" и чувствуем, что нас ждёт новая магия Death Metal!

Процесс поиска замены начнётся в ближайшее время. THE CROWN никогда не умрёт!»

Magnus Olsfelt сказал:

«THE CROWN была частью моей жизни с 14 лет, были свои взлёты и падения, и в целом это была чертовски интересная карьера, но для меня всё кончено. У меня просто нет больше желания и внутреннего драйва продолжать заниматься этим, и это не оставляет мне другой альтернативы, кроме как покинуть группу. Я благодарен всем людям, которые всячески поддерживали нас на протяжении многих лет, и я надеюсь, что группа сможет продолжать делать что-то хорошее в будущем.

До свидания и спасибо за все незабываемые воспоминания!»

THE CROWN -



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 213

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом