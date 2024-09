сегодня



Концертное видео LOVEBITES



"Edge Of The World", новое концертное видео группы LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из Blu-ray/2DVD/2CD Memorial For The Warrior Souls, вышедшего 28 августа:



“Call For Justice”

“We Are The Resurrection”

“Judgement Day”

“When Destinies Align”

“My Orion”

“Signs Of Deliverance”

“Rising”

“Dissonance”

“Above The Black Sea”

Piano Solo

“Lost In The Garden”

Drum Solo

“Stand And Deliver (Shoot ‘Em Down)”

“Don’t Bite The Dust”

“M.D.O.”

“Edge Of The World”

“Soldier Stands Solitarily”

“The Hammer Of Wrath”

“We The Unite”

“Under The Red Sky”

“Call For Justice (Reprise)”







