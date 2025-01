сегодня



Новый концертный релиз LOVEBITES выйдет весной



LOVEBITES пятого марта на CD, DVD и Blu-ray выпустят новый концерт , No More Tragedy, съемки которого проходили первого сентября:



“The Crusade”

“When Destinies Align”

“M.D.O.”

“Wicked Witch”

“Unchained”

“Stand And Deliver (Shoot ‘Em Down)”

“Set The World On Fire”

“The Final Collision”

“Thunder Vengeance”

“Holy War”

“A Frozen Serenade”

“Soldier Stands Solidarity”

“Judgement Day”

“Raise Some Hell”

“Drum Solo”

“Don’t Bite The Dust”

“The Spirit Lives On”

“Shadowmaker”

“We The United”



*Above songs will divided into 2CDs



Bonus footage:

- The Story Behind Love And Hate (World Tour Documentary) with commentary

- Soldier Stands Solitarily (Fan-cam video clip)







+0 -0



просмотров: 95