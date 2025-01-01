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Новости
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 97
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 85
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Обновленное видео HELLOWEEN 60
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 37
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*Новая песня DESTRUCTION 18
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 97
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 85
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Обновленное видео HELLOWEEN 60
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 37
[= ||| все новости группы



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Lovebites

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26 фев 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

6 фев 2025 : 		 Концертное видео LOVEBITES

9 янв 2025 : 		 Новый концертный релиз LOVEBITES выйдет весной

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LOVEBITES

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления LOVEBITES

1 сен 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

23 авг 2024 : 		 Новое видео LOVEBITES

30 июл 2024 : 		 Новое видео LOVEBITES

19 июл 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

4 фев 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

10 янв 2024 : 		 Концертное видео LOVEBITES

22 дек 2023 : 		 Концертное видео LOVEBITES

26 ноя 2023 : 		 Концертное видео LOVEBITES

25 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

22 авг 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

7 авг 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

16 июл 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES

2 июл 2023 : 		 Концертный релиз LOVEBITES выйдет летом

31 май 2023 : 		 Гитаристка LOVEBITES исполняет HELLOWEEN

21 фев 2023 : 		 Новое видео LOVEBITES

5 фев 2023 : 		 Новая песня LOVEBITES

23 дек 2022 : 		 Новое видео LOVEBITES

5 дек 2022 : 		 Новый альбом LOVEBITES выйдет зимой

21 окт 2022 : 		 LOVEBITES представили новую участницу

29 дек 2021 : 		 Концертное видео LOVEBITES

27 дек 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза LOVEBITES
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Концертное видео LOVEBITES



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Soldier Stands Solitarily [Official fan-cam music video (Alternate edit)], новое концертное видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже.




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