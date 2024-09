25 сен 2024



Видео полного выступления LOVEBITES



Видео полного выступления LOVEBITES, которое состоялось в рамках фестиваля ProgPower USA 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Awakening"

"The Hammer of Wrath"

"When Destinies Align"

"Unchained"

"Stand and Deliver (Shoot 'em Down)"

"Shadowmaker"

"Judgement Day"

"Set the World on Fire"

"Raise Some Hell"

"Soldier Stands Solitarily"

"Glory to the World"

"Don't Bite the Dust"

"Rising"

"M.D.O."

"Holy War"

"We the United"







