Новое видео LOVEBITES



"Soul Defender", новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР 'LOVEBITES EP II', выход которого намечен на 28 августа:



1. Unchained

2. Soul Defender

3. Where’s Identity

4. The Bell In The Jail

5. Someone’s Dream







