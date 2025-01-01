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Лидер SEPULTURA хочет братьев
221
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
152
METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл
122
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
95
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
56
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
Новое видео DEATH SS
46
MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект...
44
MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»
34
Новое видео BEHEMOTH
30
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Лидер SEPULTURA хочет братьев
221
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
152
METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл
122
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
95
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
56
все новости группы
Lovebites
Япония
Power Metal
http://www.lovebites.jp
Myspace:
https://www.instagram.com/lovebites_jp/
Facebook:
https://www.facebook.com/Lovebites-1626647444318005/
6 фев 2025
:
Концертное видео LOVEBITES
9 янв 2025
:
Новый концертный релиз LOVEBITES выйдет весной
25 сен 2024
:
Видео полного выступления LOVEBITES
12 сен 2024
:
Видео с выступления LOVEBITES
1 сен 2024
:
Концертное видео LOVEBITES
23 авг 2024
:
Новое видео LOVEBITES
30 июл 2024
:
Новое видео LOVEBITES
19 июл 2024
:
Концертное видео LOVEBITES
4 фев 2024
:
Концертное видео LOVEBITES
10 янв 2024
:
Концертное видео LOVEBITES
22 дек 2023
:
Концертное видео LOVEBITES
26 ноя 2023
:
Концертное видео LOVEBITES
25 сен 2023
:
Фрагмент концертного релиза LOVEBITES
22 авг 2023
:
Фрагмент концертного релиза LOVEBITES
7 авг 2023
:
Фрагмент концертного релиза LOVEBITES
16 июл 2023
:
Фрагмент концертного релиза LOVEBITES
2 июл 2023
:
Концертный релиз LOVEBITES выйдет летом
31 май 2023
:
Гитаристка LOVEBITES исполняет HELLOWEEN
21 фев 2023
:
Новое видео LOVEBITES
5 фев 2023
:
Новая песня LOVEBITES
23 дек 2022
:
Новое видео LOVEBITES
5 дек 2022
:
Новый альбом LOVEBITES выйдет зимой
21 окт 2022
:
LOVEBITES представили новую участницу
29 дек 2021
:
Концертное видео LOVEBITES
27 дек 2021
:
Фрагмент концертного релиза LOVEBITES
3 дек 2021
:
Новое видео LOVEBITES
3 ноя 2021
:
Новый релиз LOVEBITES выйдет зимой
2 сен 2021
:
Концертное видео LOVEBITES
18 авг 2021
:
Из LOVEBITES ушла басистка, группа берет паузу
17 мар 2021
:
Новое видео LOVEBITES
27 дек 2020
:
Новый ЕР LOVEBITES выйдет весной
18 фев 2020
:
Новая песня LOVEBITES
6 дек 2019
:
Новый сингл LOVEBITES
7 дек 2018
:
Новая песня LOVEBITES
16 ноя 2018
:
Новое видео LOVEBITES
8 ноя 2018
:
Новый альбом LOVEBITES выйдет зимой
5 сен 2017
:
Новый альбом LOVEBITES выйдет осенью
28 июл 2017
:
Новое видео LOVEBITES
сегодня
Концертное видео LOVEBITES
Unchained [Official Live Video from "NO MORE TRAGEDY"]", новое концертное видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже.
http://www.lovebites.jp
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет