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VINCE NEIL не платит адвокатам



По сообщению The Blast, адвокаты, представляющие VINCE'a NEIL'a, утверждают, что тот уклоняется от уплаты их услуг. 6 декабря представители Howard & Howard Attorneys подали документы в суд, утверждая, что им должны $187,364.01. Они просят у судьи наложить арест на имущество должника в этом размере.



Несмотря на уклонение от оплаты услуг, они утверждают, что продолжают работать над иском, поданным против певца ещё в 2016 году женщиной, утверждавшей, что музыкант напал на неё у отеля Aria в Вегасе. Результатом этого нападения стали «значительные медицинские расходы, потери в заработной плате, боль, страдания и эмоциональное расстройство» — так гласит иск. Она требует 75 000 долларов в качестве компенсации за причинённые неудобства, а также такую же сумму на оплату судебных издержек.



Певец отрицает эти обвинения и заявляет, что данная дама лишь ищет внимания публики.



Это не первые разногласия Neil'a и закона. Так, в 2011 году он отсидел десять из пятнадцати дней за инцидент, случившийся в июне 2010 года, когда превысил скорость и нарушал правила дорожной разметки, управляя транспортным средством под действием алкоголя.



В 1984 году он врезался на своей машине в другую в Redondo Beach, California, убив барабанщика HANOI ROCKS Николаса Дингли и причинил серьёзные повреждения двум пассажирам.



Его обвинили в непредумышленном убийстве и вождении в нетрезвом виде. Уровень алкоголя в крови был 0,17 промилле, что превышало установленный законом предел. Он отбыл половину 30-дневного тюремного заключения, получил пять лет условно и заплатил 2,6 миллиона компенсации, а также провёл 200 часов на общественных работах.











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