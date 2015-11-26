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Vince Neil

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12 дек 2018 : 		 VINCE NEIL не платит адвокатам

24 сен 2018 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

5 авг 2018 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

10 июл 2018 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

2 июл 2018 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

25 окт 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

3 авг 2017 : 		 VINCE NEIL подумывает над выпуском сольного альбома

28 июл 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

17 июл 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

26 июн 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

29 май 2017 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

30 янв 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

13 янв 2017 : 		 VINCE NEIL даст больше сотни концертов

26 дек 2016 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

19 ноя 2016 : 		 VINCE NEIL не выступит на инаугурации Трампа

21 окт 2016 : 		 VINCE NEIL избежал тюрьмы

14 окт 2016 : 		 VINCE NEIL предстал в образе священника

21 сен 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

20 сен 2016 : 		 Суд над VINCE'ом NEIL'ом отложен

21 июл 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

22 июн 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

1 май 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

19 фев 2016 : 		 VINCE NEIL собрал 200 000 долларов на благотворительность

2 фев 2016 : 		 VINCE NEIL работает над сольным альбомом

19 янв 2016 : 		 VINCE NEIL отыграл первое шоу после прощальных гастролей MÖTLEY CRÜE

28 дек 2015 : 		 VINCE NEIL очень воодушевлён тем, что ждёт его после MÖTLEY CRÜE
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VINCE NEIL не платит адвокатам



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По сообщению The Blast, адвокаты, представляющие VINCE'a NEIL'a, утверждают, что тот уклоняется от уплаты их услуг. 6 декабря представители Howard & Howard Attorneys подали документы в суд, утверждая, что им должны $187,364.01. Они просят у судьи наложить арест на имущество должника в этом размере.

Несмотря на уклонение от оплаты услуг, они утверждают, что продолжают работать над иском, поданным против певца ещё в 2016 году женщиной, утверждавшей, что музыкант напал на неё у отеля Aria в Вегасе. Результатом этого нападения стали «значительные медицинские расходы, потери в заработной плате, боль, страдания и эмоциональное расстройство» — так гласит иск. Она требует 75 000 долларов в качестве компенсации за причинённые неудобства, а также такую же сумму на оплату судебных издержек.

Певец отрицает эти обвинения и заявляет, что данная дама лишь ищет внимания публики.

Это не первые разногласия Neil'a и закона. Так, в 2011 году он отсидел десять из пятнадцати дней за инцидент, случившийся в июне 2010 года, когда превысил скорость и нарушал правила дорожной разметки, управляя транспортным средством под действием алкоголя.

В 1984 году он врезался на своей машине в другую в Redondo Beach, California, убив барабанщика HANOI ROCKS Николаса Дингли и причинил серьёзные повреждения двум пассажирам.

Его обвинили в непредумышленном убийстве и вождении в нетрезвом виде. Уровень алкоголя в крови был 0,17 промилле, что превышало установленный законом предел. Он отбыл половину 30-дневного тюремного заключения, получил пять лет условно и заплатил 2,6 миллиона компенсации, а также провёл 200 часов на общественных работах.



VINCE NEIL



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