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Vince Neil

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Вокалист L.A. GUNS критикует VINCE'a NEIL'a



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Phil Lewis в рамках недавнего интервью обсудил важность сохранения формы, находясь на пандемии:

«У меня лёгкие — у меня хватит лёгких на несколько дней. Я занимаюсь бегом, поэтому у меня всегда были сильные лёгкие и громкий, раздражающий голос. Так что эти вещи очень помогли мне. И [я регулярно] занимаюсь на гребном тренажёре, повышая выносливость, потому что — я бы не сказал, что я тренируюсь, но не делая ничего в течение двух лет, я не хочу испытывать стресс. Я не хочу быть... Как пара парней, которые выходят на сцену и, пройдя половину своего сета, говорят: "О чёрт. Я совершенно не в форме. Я так давно этого не делал". Ну... Вы видели... Вы знаете, о ком я говорю. Это было жалкое зрелище, видеть как вокалист хедлайнера "The Stadium [Tour]" не смог продержаться и четырёх песен. Да ладно! Как фронтмен, как вокалист ты обязан выкладываться на полную катушку, особенно если ты такой охренительно важный. Так что, никакого, б$$$ь, сочувствия с моей стороны. Это требует работы. Это требует дисциплины!»

L.A. GUNS





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