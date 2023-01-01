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Vince Neil

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Гитарист STEEL PANTHER: «VINCE NEIL выглядит вполне себе»



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Satchel в недавней беседе с Loaded Radio ответил на вопрос, какие шансы на то, что Tommy Lee мог бы принять гостевое участие в записи какого-либо из треков STEEL PANTER:

«Мы любим MÖTLEY CRÜE, и мы всегда будем любить MÖTLEY CRÜE, и мы всегда будем их поклонниками. И Tommy, честно говоря, отличный барабанщик. Он один из лучших рок-барабанщиков. Но я не знаю, готов ли Tommy играть на пластинке STEEL PANTHER. [Смеётся]. Но если да, то мы бы с удовольствием пригласили его, потому что он отличный барабанщик, и это было бы очень круто, что бы он ни сделал. Потому что парень отлично играет. Он потрясающий. Он просто крутышка!»

На вопрос о том, какие у него претензии к STEEL PANTER, Satchel ответил:

«Я полагаю, что Nikki [Sixx, басист MÖTLEY CRÜE] имел больше претензий к нам, чем Tommy — или, может быть, они оба, потому что они думали, что мы нападаем на Vince'a. Но я полагаю, что Michael Starr [вокалист STEEL PANTHER] имел в виду другое, когда сказал то, что сказал о Vince... Это была просто легкомысленная шутка о том, каким стервозным был Vince в 1983 году по сравнению с тем, каким он стал сейчас. Но вот что я вам скажу: я недавно видел фотографии Vince'а, и он выглядит очень хорошо; он заботится о себе. Так что я желаю всем этим парням всего наилучшего. Мне нравятся MÖTLEY CRÜE!»




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