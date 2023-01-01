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Vince Neil

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VINCE NEIL о пяти любимых альбомах



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В новом интервью AXS TV вокалист MÖTLEY CRÜE Vince Neil рассказал о том, какие альбомы он готов слушать бесконечно, если окажется на острове в одиночестве:

«Если бы я оказался на острове с одной лишь магнитолой или чем-то подобным, то пять альбомов, которые я бы взял с собой... Номер один — "Back In Black" группы AC/DC, потому что на этой пластинке одни хиты. И я люблю AC/DC. Мы гастролировали с ними раньше, и они отличные ребята, с ними очень весело. Мне нравятся эти воспоминания.

Вторым я бы взял альбом AEROSMITH "Rocks". На нём много отличных хитов. Многие люди не очень хорошо знают этот альбом, но я слушаю его постоянно. Я помню, как катался на сёрфе в том месте, где я жил в Калифорнии, и слушал этот альбом всю дорогу до пляжа и всю дорогу обратно.

Третьим номером будет "Cosmo's Factory" группы CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL. Я люблю CREEDENCE, всегда любил. Мой отец приобщил меня к ним, и я люблю этих ребят. Джон Фогерти — отличный певец, и их очень здорово слушать.

Номер четыре: я бы взял один из альбомов JOURNEY. Любой из них... Они все потрясающие. Я имею в виду, что JOURNEY никогда не выпускали плохих альбомов, так что я бы взял любой из них.

И номер пять — альбом BEACH BOYS "Endless Summer", потому что если я буду лежать на пляже где-нибудь в одиночестве, я буду слушать "Endless Summer"».




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