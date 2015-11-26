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Vince Neil

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|||| 14 ноя 2021

Жена TOMMY LEE одобряет способ VINCE'a NEIL'a похудеть



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Жена Tommy Lee публично поддержала технологию сжигания жира, которую опробовал Vince Neil, пытаясь привести себя в форму к предстоящему "The Stadium Tour" группы MÖTLEY CRÜE.

Два месяца назад он рассказал, что использует Emsculpt Neo, новую революционную процедуру, которая якобы наращивает мышцы и уменьшает жировые отложения с помощью радиочастотной и высокоинтенсивной электромагнитной энергии.

Ранее сегодня Бриттани Фурлан, которая замужем за барабанщиком CRÜE уже почти три года, опубликовала в своём Instagram видео, на котором она запечатлена с пристёгнутым к телу устройством Emsculpt Neo.



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


14 ноя 2021, 20:33		На видео выглядит жутковато.

overgrin


14 ноя 2021, 22:11		А у нас ебанатам везде дорога.
Детский сад ......
Занялся бы делом....это касается сжигания жира.
Вес сбрасывается не просто легко-А Наилегчайше.
Да....не быстро....месяцев 6 ( 10-15 кг без вреда и если ты не спортсмен....тогда намного быстрее))
Без странных препаратов и советчиков из медицинских центров.


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