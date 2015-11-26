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CHRIS JERICHO удручён формой VINCE NEIL



CHRIS JERICHO в рамках одного из недавних интервью коснулся темы «бляяястящей формы» вокалиста MÖTLEY CRÜE, которую он продемонстрировал на концертах в конце мая:



«Это разочаровывает, потому что я полагаю, что все поддерживают Vince'а и поддерживают MÖTLEY CRÜE. И будет трудно провести ["The Stadium Tour" в 2022 году с DEF LEPPARD, POISON и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS], потому что Joan Jett, не знаю, видели ли вы её недавно, она чертовски потрясающая. И Bret Michaels — я как раз говорил о POISON на днях; они перехватят шоу. Вам лучше следить за POISON, потому что Bret Michaels — лучший фронтмен из всех этих групп. А потом DEF LEPPARD — это DEF LEPPARD; они делают то, что делают. А MÖTLEY CRÜE — им придётся очень постараться.



Я разочарован тем, что увидел Vince'a таким, какой он есть, потому что я думаю, что если бы он сбросил вес, потренировался, вышел на сцену и был в какой-нибудь форме, а) его голос звучал бы лучше только от этого, и б) люди бы говорили: "Вот дерьмо! Вы видели Vince'a Neil'a? Он выглядит великолепно".



Я думаю, если он на самом деле хочет это сделать, он может это сделать. Но я не знаю, захочет ли он. И в этом всё дело. И всё зависит от него. В любом случае, это MÖTLEY CRÜE — люди пойдут, и им всё понравится. Но я как исполнитель воспринял бы это как вызов: "У меня есть один год. Давайте это сделаем. Прошло уже достаточно времени. Давайте сделаем это по-настоящему. Давайте я позвоню Phil'у Collen'у, Duff'у McKagan'у и другим рок-парням, которые привели себя в отличную форму: "Как вы это сделали?" И реально проследить за этим. Это здорово, что есть диетологи и всё в таком духе, но я бы позвонил Duff'у McKagan'у — парню, который находился в ужасной форме, потому что у него разорвалась поджелудочная железа, и он чуть не умер. Вот как я бы поступил. Позвольте мне начать думать как другие рокеры, с которыми мы тусовались годами, а они сейчас в суперхорошей форме, они того же возраста, что и я, и у них тот же менталитет рок-н-ролльщика. Как ты это делаешь? Я думаю, он может это сделать, но он должен этого захотеть. И как фанат я думаю, что это была бы одна из величайших историй с хорошим настроем — без каламбура — в истории рок-н-ролла, если бы Vince вышел на сцену, выглядел убойно и сказал: "Хорошо, мать-перемать [демонстрирует дабл-фак с двух рук] — я сделал это!"»







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