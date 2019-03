сегодня



PHIL SOUSSAN: «STEVE STEVENS — змея подколодная!»



В интервью для Love Is Pop бывший басист Ozzy Osbourne и нынешний участник Last In Line Phil Soussan рассказал о своём вкладе в дебютный сольник Vince Neil'a "Exposed", вышедший в 1993 году.



Несмотря на то, что он был соавтором пяти из одиннадцати композиций на альбоме вокалиста Mötley Crüe, участие Soussan'a в работе над альбомом нигде официально не упоминается.



Утверждая, что некоторые басовые партии, попавшие на "Exposed", принадлежат именно ему, Soussan рассказывает, что вся история его участия в работе над пластинкой стала весьма неудачным опытом.



«Мы разработали идею проекта вместе с Vince'ом и приступили к сочинению песен, и многие из этих песен были остатками того материала, который я сочинял для Ozzy. Когда я покинул Ozzy, я забрал эти наработки с собой. Поэтому вместе со мной в проект пришло так много материала. Поэтому когда вы слушаете "The Edge", вы слышите "S.A.T.O.", а когда играет "The Look In Her Eyes", вы можете вспомнить "Bark At The Moon". Это вещи одного плана. И это хорошо слышно. Проблемы начались из-за Steven'a Stevens'a [гитарист Neil'a на этом альбоме], который оказался эдакой, знаете ли, подколодной змеёй. Не знаю, что у него за проблемы по жизни, но как только он пришёл в проект, он постоянно выражал своё недовольство и раздражение. Он планировал сам сочинить все песни на пластинке, сам играть на басу, и всё такое прочее.



Я сказал ему: "Нет, так не пойдёт. Мы должны работать как команда". На что он ответил: "Ну так я работал с Billy Idol'ом". Я возразил, что то был Billy Idol, а не Vince Neil. После этого он начал заниматься всякими манипуляциями и интригами. Не самый приятный тип. Я до сих пор не понимаю, зачем он всё это делал. Я предпочёл отступить.



В какой-то момент нам начало казаться, что продвигаться вперёд стало прямо слишком тяжело. У нас было так много проблем. Тут ещё умер менеджер группы — Bruce Bird. Ему удавалось сплотить Vince'a и остальных, но потом всё пошло наперекосяк, и я отступил. И это стало финальной точкой для меня.



Однажды после этого мне позвонил мой агент и сказал: "Тебе нужно знать, что Steve Stevens не только поставил своё имя на некоторых твоих песнях, но и вычеркнул тебя". Я решил, что с меня хватит и подал ходатайство на судебный запрет в отношении Warner Brothers. У него не было никаких доказательств и оснований для его притязаний. Всё было у нас. У нас были все демо, все тексты, у нас были плёнки, записанные до прихода Steve'a в группу. Он не мог ничего обосновать. В конце концов всё так и решилось. Но, к сожалению, если ты посмотришь в аннотацию альбома, его имя стоит напротив некоторых песен, к которым он не имеет отношения. И с этим уже ничего не поделать.



Обидно, когда на твоём пути попадаются говнюки вроде этого парня. Вот против Vince'a я ничего не имею. Я постоянно его вижу. И других ребят из группы — например, Robbie [Crane'a]. Мне нравится Robbie, который изначально в группе играл на гитаре [пока не перешёл позже на бас]».











+0 -0









просмотров: 194