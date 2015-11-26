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STEVE RILEY защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE



STEVE RILEY выступил с защитой вокалиста MÖTLEY CRÜE после слов Phil'a Lewis'a. В одном из недавних интервью барабанщик группы, Tommy Lee, заметил, что они пытались, но безуспешно, включить материал времен John'a Corabi в сет, вокалист L.A. GUNS заметил, что у «Vince'a Neil'a и так проблемы со своим материалом, а тут ещё такое. Полный отстой». После чего добавил, что «видел группу много раз», и он ненавидит, что «людей так дурят».



После этого появилась статья о том, что вокалист L.A. GUNS считает Vince'a полным дном, заставившая Phil'a Lewis'a прояснить своё сообщение:



«Хочу прояснить ситуацию. Причина, по которой нет материала Corabi в сете? Ответ простой — он просто не может, у него нет ни диапазона, ни мощи, ни мотивации, но спасибо, что заметили, что Vince продал куда больше альбомов и билетов, чем я. У него намного солиднее счёт в банке и замечательные трофеи в виде жены, что делает его вокалистом лучше, чем я. Чёрт возьми. Скоро же новый тур MÖTLEY.



И да — раз уж речь зашла... Somber Anniversary VN. Пшелнах, м...ло, за то, что убил моего друга», — он намекнул на трагический инцидент, в рамках которого угашенный в хлам Vince устроил аварию, в которой погиб барабанщик HANOI ROCKS.



В рамках интервью со STEVE'ом RILEY у него спросили, что он думает об этих словах, на что он ответил:



«Это ужасно. Это такая коллективная штука в этом бизнесе. Вы говорите об одной из самых известных групп в мире, одной из самых культовых хард-рок/металл-групп в мире. Я знаю этих ребят, и у меня нет ничего, кроме уважения к MÖTLEY CRÜE, до мозга костей. Неважно, что они делали, как они это делали, когда они это делали, я очень уважаю этих ребят за то, что они делали. Они колоссальны на этой сцене — они культовые — и прыгать в подобную драку без всякой причины и говорить что-то вроде этого — это просто ещё одна нелепая вещь, которую можно сделать. Это сработает только против тебя. У них миллионы фанатов, которые их любят. Так что если вы собираетесь сказать что-то подобное о Vince, который отличный парень... Он идеально подходит для MÖTLEY CRÜE. Он не Paul Rodgers — он никогда не притворялся Paul'ом Rodgers'ом. Он великолепен для MÖTLEY, идеален для MÖTLEY; его голос идеален для них. Говорить что-то плохое о нём просто не обязательно. Я не знаю, зачем он это сделал. Если это просто для того, чтобы привлечь внимание или попытаться привлечь внимание прессы, то это не очень хорошая реклама — она будет работать только против тебя».













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