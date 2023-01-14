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Vince Neil

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VINCE NEIL с двумя полосками



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VINCE NEIL отменил своё выступление в рамках RokIsland Fest 2023 из-за COVID-19, о чём сообщил:

«Друзья RokIsland, с грустью сообщаю, что вчера мне был поставлен диагноз "Covid". Со мной всё в порядке, но эта болезнь сильно меня подкосила. Учитывая всё это, я не смогу выступить на RokIsland Fest на следующей неделе.

Я хотел бы принести свои самые искренние извинения организаторам RokIsland Fest и, прежде всего, моим друзьям и поклонникам. Я, мягко говоря, разочарован. Я с таким нетерпением ждал этого шоу. Я надеюсь, что у меня будет возможность наверстать упущенное в 2024 году.

В заключение я желаю всем участникам RokIsland Fest 2023 весело и увлекательно провести время вместе с другими замечательными артистами».






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14 янв 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
VINCE NEIL - енот.

просмотров: 540

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