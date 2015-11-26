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Гитарист DEF LEPPARD: «У VINCE'а есть ещё год»



В рамках недавней беседы гитарист DEF LEPPARD Phil Collen ответил на вопрос о том, видел ли он бесславные попытки Vince'a Neil'а исполнить один из главных хитов MÖTLEY CRÜE в рамках недавнего выступления:



«Я слышал об этом. Эй, послушайте, у него есть год, чтобы подготовиться к "The Stadium Tour". Когда ты едешь в тур, многое поставлено на карту, ты хочешь быть лучшим. Надеюсь, мы будем вместе практиковаться. Дело вот ещё в чём — у нас есть чувство товарищества, особенно с MÖTLEY CRÜE. С Nikki [Sixx'ом, басистом CRÜE] мы разговаривали прямо перед объявлением тура: "Мы будем заниматься вместе. Мы будем проходить тренировки и всё такое.



Одним из уроков гастролей с KISS стало то, что они выкладываются на все сто процентов в отношении шоу и каждого аспекта шоу, включая случаи, когда разные группы гастролируют вместе. Во время тура KISS наши команды работали вместе, чтобы шоу выглядело великолепно. И я испытываю к этому симпатию. Если шоу будет ещё лучше для другой группы, оно будет ещё лучше для всех нас; ты хочешь, чтобы так и было.



Что касается Vince'a, то у него впереди ещё год. Надеюсь, что к тому времени всё будет в порядке. Я надеюсь на это. Скрестим пальцы».







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