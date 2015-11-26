Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 128
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*Новая песня DARKTHRONE 33
[= ||| все новости группы



*

Vince Neil

*



7 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «У VINCE'а есть ещё год»

2 июн 2021 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

12 дек 2020 : 		 STEVE RILEY защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

24 июн 2020 : 		 VINCE NEIL сообщил о жестоком убийстве своей собаки

11 янв 2020 : 		 Вокалиста MÖTLEY CRÜE сфотографировали в церкви

4 дек 2019 : 		 Вокалисту MÖTLEY CRÜE провели операцию

21 окт 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

7 окт 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

19 сен 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

11 сен 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

31 авг 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

20 авг 2019 : 		 ZOLTAN CHANEY самый безумный барабанщик в рок-н-ролле?

2 авг 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

2 июл 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет хит MÖTLEY CRÜE

15 май 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

10 май 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

3 май 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

12 апр 2019 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

5 мар 2019 : 		 PHIL SOUSSAN: «STEVE STEVENS — змея подколодная!»

22 фев 2019 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

12 дек 2018 : 		 VINCE NEIL не платит адвокатам

24 сен 2018 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

5 авг 2018 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

10 июл 2018 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DEF LEPPARD: «У VINCE'а есть ещё год»



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы гитарист DEF LEPPARD Phil Collen ответил на вопрос о том, видел ли он бесславные попытки Vince'a Neil'а исполнить один из главных хитов MÖTLEY CRÜE в рамках недавнего выступления:

«Я слышал об этом. Эй, послушайте, у него есть год, чтобы подготовиться к "The Stadium Tour". Когда ты едешь в тур, многое поставлено на карту, ты хочешь быть лучшим. Надеюсь, мы будем вместе практиковаться. Дело вот ещё в чём — у нас есть чувство товарищества, особенно с MÖTLEY CRÜE. С Nikki [Sixx'ом, басистом CRÜE] мы разговаривали прямо перед объявлением тура: "Мы будем заниматься вместе. Мы будем проходить тренировки и всё такое.

Одним из уроков гастролей с KISS стало то, что они выкладываются на все сто процентов в отношении шоу и каждого аспекта шоу, включая случаи, когда разные группы гастролируют вместе. Во время тура KISS наши команды работали вместе, чтобы шоу выглядело великолепно. И я испытываю к этому симпатию. Если шоу будет ещё лучше для другой группы, оно будет ещё лучше для всех нас; ты хочешь, чтобы так и было.

Что касается Vince'a, то у него впереди ещё год. Надеюсь, что к тому времени всё будет в порядке. Я надеюсь на это. Скрестим пальцы».

DEF LEPPARD








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


7 июн 2021, 12:13		>Одним из уроков гастролей с KISS стало то, что они выкладываются на все сто процентов в отношении шоу

Поэтому, они до сих пор лучшая рок-группа в мире.

dark_medieval_times


7 июн 2021, 12:51		Даа у Винса год , что б стать как Phil Collen )


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1053

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом