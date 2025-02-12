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Vince Neil

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VINCE NEIL не был на разбившемся самолете



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Частный самолет, принадлежащий фронтмену группы MÖTLEY CRÜE VINCE NEIL, врезался в припаркованный самолет после посадки в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне в понедельник днем. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии, и были доставлены в больницы города Финикс.

VINCE NEIL «НЕ был в самолете, разбившемся в Скоттсдейле, хотя это был его самолет», — сообщил представитель Нила ведущему новостей AZFamily в Аризоне Дереку Стаалу.

«Всеми мыслями и молитвами он с теми, кто вовлечен в происшествие, и он благодарен за критически важную помощь, оказанную сегодня всеми специалистами первой помощи», — заявил адвокат музыканта.

Группа MÖTLEY CRÜE также опубликовала следующее сообщение:

«Ранее сегодня частный самолет, принадлежащий Vince Neil, был вовлечен в аварию недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона. Пилот трагически погиб, второй пилот и другие пассажиры были доставлены в местные больницы. В самолёте самого Vince'a не было. Его девушка и ее друг получили травмы, хотя и не опасные для жизни. Пока подробности еще не выяснены, мы от всей души соболезнуем семьям пилота, который погиб, и пассажиров, которые получили травмы.

MÖTLEY CRÜE объявят о том, как помочь семье погибшего пилота — ждите объявления в самое ближайшее время»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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12 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Что-то Винс всегда недалеко от транспортных катастроф
12 фев 2025
olly71
Вашингтон Ирвинг, ну в самолёте то его не было вообще а в той машине он не то что был сам а даже был за рулём . Но то что ему незаслуженно везёт это факт . У него ведь ещё был случай когда он в баре по пьяни с кем то подрался и в него стреляли но пуля прошла рядом с головой не задев его вообще.
  Dislike!1
12 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
olly71, продал дьяволу в обмен на везение не душу, а стройную тушу
12 фев 2025
Klawd Air
olly71, а почему незаслуженно везëт? Может, человек делает какие-то хорошие дела, о которых мы не знаем? Да, дерьма человек натворить успел, но не только его же.
12 фев 2025
R
Rutger
Может и был, могли отмазать. Кадр ценный, приносит большую прибыль. С марта уже серия концертов в Лас Вегасе

просмотров: 516

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