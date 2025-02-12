VINCE NEIL не был на разбившемся самолете

Частный самолет, принадлежащий фронтмену группы MÖTLEY CRÜE VINCE NEIL, врезался в припаркованный самолет после посадки в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне в понедельник днем. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии, и были доставлены в больницы города Финикс.
VINCE NEIL «НЕ был в самолете, разбившемся в Скоттсдейле, хотя это был его самолет», — сообщил представитель Нила ведущему новостей AZFamily в Аризоне Дереку Стаалу.
«Всеми мыслями и молитвами он с теми, кто вовлечен в происшествие, и он благодарен за критически важную помощь, оказанную сегодня всеми специалистами первой помощи», — заявил адвокат музыканта.
Группа MÖTLEY CRÜE также опубликовала следующее сообщение:
«Ранее сегодня частный самолет, принадлежащий Vince Neil, был вовлечен в аварию недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона. Пилот трагически погиб, второй пилот и другие пассажиры были доставлены в местные больницы. В самолёте самого Vince'a не было. Его девушка и ее друг получили травмы, хотя и не опасные для жизни. Пока подробности еще не выяснены, мы от всей души соболезнуем семьям пилота, который погиб, и пассажиров, которые получили травмы.
MÖTLEY CRÜE объявят о том, как помочь семье погибшего пилота — ждите объявления в самое ближайшее время»
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