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VINCE NEIL не был на разбившемся самолете



Частный самолет, принадлежащий фронтмену группы MÖTLEY CRÜE VINCE NEIL, врезался в припаркованный самолет после посадки в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне в понедельник днем. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии, и были доставлены в больницы города Финикс.



VINCE NEIL «НЕ был в самолете, разбившемся в Скоттсдейле, хотя это был его самолет», — сообщил представитель Нила ведущему новостей AZFamily в Аризоне Дереку Стаалу.



«Всеми мыслями и молитвами он с теми, кто вовлечен в происшествие, и он благодарен за критически важную помощь, оказанную сегодня всеми специалистами первой помощи», — заявил адвокат музыканта.



Группа MÖTLEY CRÜE также опубликовала следующее сообщение:



«Ранее сегодня частный самолет, принадлежащий Vince Neil, был вовлечен в аварию недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона. Пилот трагически погиб, второй пилот и другие пассажиры были доставлены в местные больницы. В самолёте самого Vince'a не было. Его девушка и ее друг получили травмы, хотя и не опасные для жизни. Пока подробности еще не выяснены, мы от всей души соболезнуем семьям пилота, который погиб, и пассажиров, которые получили травмы.



MÖTLEY CRÜE объявят о том, как помочь семье погибшего пилота — ждите объявления в самое ближайшее время»

One person has died and four others were injured after a crash involving a plane owned by Mötley Crüe member Vince Neil occurred on the runway this afternoon at the Scottsdale Airport. https://t.co/0gtGHMrM2E #PlaneCrash #VinceNeil #MotleyCrue #Scottsdale #Arizona #abc15 pic.twitter.com/cUolbetZp6 — ABC15 Arizona (@abc15) February 11, 2025





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