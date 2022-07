18 июл 2022



DAVID DRAIMAN хвалит VINCE NEIL



DAVID DRAIMAN высказалс€ насчет вокальных данных VINCE'a NEIL'a в "The Stadium Tour":



Ђ√оржусь @thevinceneil . ¬идео, которые € видел из стадионного тура, были великолепны. «вучит хорошо, выгл€дит здоровым. –ад за теб€, брат. ѕродолжай крушить всех с @MotleyCrue!ї



Stephen Pearcy поддержал мнение David'a:



Ђ—огласен, брателло. @thevinceneil @MotleyCrue все еще могутЏ!ї









Proud of @thevinceneil . Videos IвАЩve seen of the stadium tour have been great. Sounding good, looking healthy. Good for you brother. Keep knocking em dead рЯ§ШрЯПї @MotleyCrue If it were easyвА¶everyone would do it (maybe not lol).













