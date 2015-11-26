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NIKKI SIXX — о падении VINCE'a NEIL'a



В недавнем интервью Billboard Nikki Sixx коснулся темы падения VINCE'a NEIL'a и сказал, что команда фестиваля не нанесла светоотражающую ленту, чтобы обозначить край сцены:



«Без неё всё абсолютно чёрное, так что вы можете идти вперёд, думая, что там ещё есть сцена, и упасть. Я сам так падал. Мы с ним смеялись над тем, как однажды оба упали со сцены на одном и том же шоу. Но ему очень повезло. Он сказал, что если бы это была не песня, на которой он играл на ритм-гитаре, то это могла быть его голова, что было бы более серьёзной травмой. Гитара разбилась при падении. Но он поправится, и мы будем готовы отправиться в тур [с MÖTLEY CRÜE] в июне».







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