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Vince Neil

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27 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX — о падении VINCE'a NEIL'a

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL дома и лечит сломанные ребра

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL упал со сцены

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

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7 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «У VINCE'а есть ещё год»

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12 дек 2020 : 		 STEVE RILEY защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

24 июн 2020 : 		 VINCE NEIL сообщил о жестоком убийстве своей собаки

11 янв 2020 : 		 Вокалиста MÖTLEY CRÜE сфотографировали в церкви

4 дек 2019 : 		 Вокалисту MÖTLEY CRÜE провели операцию

21 окт 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

7 окт 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

19 сен 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

11 сен 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

31 авг 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

20 авг 2019 : 		 ZOLTAN CHANEY самый безумный барабанщик в рок-н-ролле?

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NIKKI SIXX — о падении VINCE'a NEIL'a



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В недавнем интервью Billboard Nikki Sixx коснулся темы падения VINCE'a NEIL'a и сказал, что команда фестиваля не нанесла светоотражающую ленту, чтобы обозначить край сцены:

«Без неё всё абсолютно чёрное, так что вы можете идти вперёд, думая, что там ещё есть сцена, и упасть. Я сам так падал. Мы с ним смеялись над тем, как однажды оба упали со сцены на одном и том же шоу. Но ему очень повезло. Он сказал, что если бы это была не песня, на которой он играл на ритм-гитаре, то это могла быть его голова, что было бы более серьёзной травмой. Гитара разбилась при падении. Но он поправится, и мы будем готовы отправиться в тур [с MÖTLEY CRÜE] в июне».

NIKKI SIXX Says VINCE NEIL Was














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