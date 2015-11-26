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VINCE NEIL сообщил о жестоком убийстве своей собаки



VINCE NEIL сообщил о том, что его пятилетнего йоркширского терьера жестоко растерзали «два злых соседских пса».



«С глубоким прискорбием делимся вестью о том, что наша любимая California Wolf Neil попала на небеса. Её кончина была трагической. Она была жестоко убита у нашей двери двумя злыми соседскими собаками, которые засняты нашими камерами наблюдения. Наши соседи пытаются скрыть это и сказать, что она пробежала два футбольных поля к их пастбищу, а их длиннорогие бычки убили её!!!



Пожалуйста, молитесь за правосудие, потому что её убийцы всё ещё бегают на свободе!!!



Кали цепляла каждого, с кем она вступала в контакт, и всеми была любима. Мы хотели бы вернуть её. Но мы знаем, что это жизненный цикл, она вернётся к нам в следующей жизни.



Спасибо всем вам за вашу поддержку и любовь в эти трудные времена. Мы будем выкладывать и делиться с вами ещё большим количеством фотографий, так как у нас с ней осталось почти 6 лет прекрасных воспоминаний. У нее был "это фактор" и она была совершенна во всех отношениях. У нее была чистая душа, она любила всем сердцем и никогда не могла причинить страдания человеку. Мы всегда молились о её защите и о том, чтобы она никогда не чувствовала боли. У неё была прекрасная жизнь и ужасный внезапный конец. Но сейчас она на небесах, она получила свои крылья. Мы будем терпеливо ждать, чтобы увидеть её снова. #justiceforcali #rip 7-8-2014 - 6-18-2020»

























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