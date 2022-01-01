Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 45
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 18
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
*Новое видео STRATOVARIUS 7
*Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок ... 7
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит RAMMSTEIN 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 45
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 18
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
[= ||| все новости группы



*

Vince Neil

*



11 июл 2022 : 		 Отстаньте от VINCE NEIL

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

28 ноя 2021 : 		 VINCE NEIL выступил в Лас-Вегасе

14 ноя 2021 : 		 Жена TOMMY LEE одобряет способ VINCE'a NEIL'a похудеть

12 ноя 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует VINCE'a NEIL'a

27 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX — о падении VINCE'a NEIL'a

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL дома и лечит сломанные ребра

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL упал со сцены

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

6 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

9 авг 2021 : 		 VINCE NEIL и SAMMY HAGAR исполнили песню LED ZEPPELIN

6 авг 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

14 июл 2021 : 		 CHRIS JERICHO удручён формой VINCE NEIL

18 июн 2021 : 		 VINCE NEIL отменил ближайший концерт

7 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «У VINCE'а есть ещё год»

2 июн 2021 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

12 дек 2020 : 		 STEVE RILEY защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

24 июн 2020 : 		 VINCE NEIL сообщил о жестоком убийстве своей собаки

11 янв 2020 : 		 Вокалиста MÖTLEY CRÜE сфотографировали в церкви

4 дек 2019 : 		 Вокалисту MÖTLEY CRÜE провели операцию

21 окт 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

7 окт 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE

19 сен 2019 : 		 VINCE NEIL исполняет классику MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| 11 июл 2022

Отстаньте от VINCE NEIL



zoom
Музыканты решили встать на защиту VINCE NEIL, который уже не может без телесуфлера на сцене.

David Draiman: «Всем вам, паразитирующим стервятникам, притворяющимся журналистами, которые рассказали "большую историю" о том, что Vince Neil/ @MotleyCrue использует телесуфлер на сцене, стоит найти новую работу.

И ЧТО, Б$$$Ь, С ТОГО? Большинство артистов с богатым каталогом так и делают.

Оставьте парня в покое, FFS»

Michael Sweet: «Мне не хочется вас расстраивать, поскольку это "ГРАНДИОЗНАЯ" новость, но многие артисты нашего возраста (или близкого к нему) используют телесуфлеры. Или листы с текстами, или другие средства. Я использовал телесуфлер еще в 2008 году, когда был с BOSTON! Сейчас я использую IPad для некоторых текстов песен. Когда у тебя огромный каталог, который датируется началом восьмидесятых (и ты становишься немного старше), практически невозможно помнить слова каждой песни.

Почему вдруг из этого сделали новость? Дайте парню передохнуть. Вы бы предпочли, чтобы он забыл слова песен, чтобы вы могли его за это гнобить?

Я должен сказать следующее — это лучшее, что я видел от @thevinceneil (в плане выступления) за долгое время. Он явно много работал, и это видно, ИМХО. Что касается телесуфлеров — кому какое до этого дело?»

Clint Lowery: «У чувака есть большой каталог материала, который нужно запомнить. Молодец, что он позаботился о том, чтобы у него был запасной вариант, на который он может время от времени взглянуть. Не дай бог он пропустит текст, его разорвут на части. Любая группа, у которой больше 3 пластинок, должна использовать подобный прибор. Мы бы использовали, но мы не можем позволить себе иметь его на сцене».

Chris Jericho: «Мы используем телесуфлер для Panama, ха-ха».

All you parasitic vultures pretending to be journalists who broke the вЂњbig storyвЂќ that Vince Neil/@MotleyCrue uses a teleprompter onstage should really find a new line of work.



Slow news day ?






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 536

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом