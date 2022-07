11 июл 2022



Отстаньте от VINCE NEIL



Музыканты решили встать на защиту VINCE NEIL, который уже не может без телесуфлера на сцене.



David Draiman: «Всем вам, паразитирующим стервятникам, притворяющимся журналистами, которые рассказали "большую историю" о том, что Vince Neil/ @MotleyCrue использует телесуфлер на сцене, стоит найти новую работу.



И ЧТО, Б$$$Ь, С ТОГО? Большинство артистов с богатым каталогом так и делают.



Оставьте парня в покое, FFS»



Michael Sweet: «Мне не хочется вас расстраивать, поскольку это "ГРАНДИОЗНАЯ" новость, но многие артисты нашего возраста (или близкого к нему) используют телесуфлеры. Или листы с текстами, или другие средства. Я использовал телесуфлер еще в 2008 году, когда был с BOSTON! Сейчас я использую IPad для некоторых текстов песен. Когда у тебя огромный каталог, который датируется началом восьмидесятых (и ты становишься немного старше), практически невозможно помнить слова каждой песни.



Почему вдруг из этого сделали новость? Дайте парню передохнуть. Вы бы предпочли, чтобы он забыл слова песен, чтобы вы могли его за это гнобить?



Я должен сказать следующее — это лучшее, что я видел от @thevinceneil (в плане выступления) за долгое время. Он явно много работал, и это видно, ИМХО. Что касается телесуфлеров — кому какое до этого дело?»



Clint Lowery: «У чувака есть большой каталог материала, который нужно запомнить. Молодец, что он позаботился о том, чтобы у него был запасной вариант, на который он может время от времени взглянуть. Не дай бог он пропустит текст, его разорвут на части. Любая группа, у которой больше 3 пластинок, должна использовать подобный прибор. Мы бы использовали, но мы не можем позволить себе иметь его на сцене».



