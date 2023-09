сегодня



На выступлении VINCE NEIL немного постреляли



VINCE NEIL был вынужден сократить выступления на Oklahoma State Fair из-за стрельбы.



«Вчера вечером на концерте в Оклахома-Сити Crazy night на 3/4 сета люди начали разбегаться. Нам сказали идти в гримерку. Оказалось, что были стрелявшие в людей. Спасибо фанатам за понимание.



К счастью, мы все в порядке. Спасибо всем, кто пришел. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности!»

At a concert in Oklahoma City Crazy night last night. 3/4 of the way thru the set people started running. We we’re told to get in dressing room. There were shooters shooting people. Thank you fans for your understanding.















Police give details about the shooting at the Oklahoma State Fair. “One person was shot in the chest after a fight occurred in the Bennett Event Center at the fairgrounds, and one juvenile is in custody in relation to the shooting, said Oklahoma City police Lt. Jeff Cooper.… pic.twitter.com/d9itO33s2k







Thankfully we are all okay! Thanks to everyone who came out. Please stay safe! #OklahomaStateFair pic.twitter.com/DIqCA5Wm4N





















