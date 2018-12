THE QUIREBOYS выпускают винил

сегодня



THE QUIREBOYS объявили о том, что тиражом пятьсот копий будет выпущена виниловая версия альбома "Homewreckers & Heartbreakers":



Side A

"Love This Dirty Town"

"Mona Lisa Smiled"

"Louder"

"Hello"

"Blackwater"



Side B

"Fear Within The Lie"

"One For The Road"

"Late Night Saturday Call"

"Hall Of Shame"

"Take A Look At Yourself"

"Josephine"















