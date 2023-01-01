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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
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The Quireboys

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Песни Гая Бейли войдут в новый альбом THE QUIREBOYS



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Вокалист THE QUIREBOYS Spike опубликовал следующее сообщение:

«Как основатель, фронтмен и автор песен QUIREBOYS я рад сообщить, что в следующем месяце оригинальный состав группы собирается в студии для записи нового альбома QUIREBOYS, включающего последние песни, которые я сочинил и записал в соавторстве с Гаем Бейли.

Эта новость последовала за возвращением оригинального состава QUIREBOYS в прошлом году, с физическим выпуском официального рождественского сингла QUIREBOYS и распроданным лондонским шоу, организованным Live Nation, с участием меня, Nigel'a Mogg'a, Chris'a Johnstone'a и Rudy Richman'a. В тот вечер к нам на сцене присоединился Гай Бейли, это стало его последним публичным выступлением перед трагической смертью 6 апреля 2023 года.

После раскола с предыдущими участниками группы весной прошлого года я сразу же заверил вас, поклонников, что я никогда не покидал группу, что я владею фирменным торговым знаком, и что я реформирую оригинальную группу QUIREBOYS. Прошлым летом я сочинил песни с Гаем Бейли и записал их для нового альбома, в то время как один за другим Nigel Mogg, Chris Johnstone и Rudy Richman объявили о своём возвращении в QUIREBOYS.

Гай Бейли был сильно расстроен событиями прошлого года, и он хотел ответить на них сочинением новых песен с возвращением фирменного звучания QUIREBOYS. Сочинение у нас было таким же, как в первые дни, — спонтанным и естественным. Это было его желание, чтобы музыка, которую мы написали вместе прошлым летом, была записана и закончена полностью, поэтому группа вернётся в студию, чтобы завершить работу над новым альбомом. К нам присоединились один из величайших продюсеров в мире и несколько очень особенных друзей, которые обожали Гая.

Новый альбом QUIREBOYS будет посвящён Гаю Бейли, моему лучшему другу и музыкальному гению. Без него не было бы хитов QUIREBOYS, которые живут и по сей день.

Я обещал Гаю Бейли записать этот альбом, и с его благословения я продолжу его музыкальное наследие не только этим альбомом, но и будущими пластинками, а также живыми выступлениями в разных странах, поскольку это всегда было его желанием. Так что мы сохраним рок-н-ролл живым в его честь на долгие годы.

Благослови тебя Бог. Spike».

Spike announces new Quireboys album featuring final songs written with Guy Bailey






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