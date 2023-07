сегодня



JOSH TODD и STEVIE D в новом видео THE QUIREBOYS



"Medicine", новое видео группы THE QUIREBOYS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Band Rolls On, выходящего в сентябре. В качестве гостей в записи принимали участие:



Joe Elliott (Def Leppard)

Angry Anderson (Rose Tattoo)

Charlie Starr (Blackberry Smoke)

Dan Reed (Dan Reed Network)

Josh Todd and Stevie.D (Buckcherry)

Chip Z’Nuff (Enuff Z’Nuff )

Ryan Roxie (Alice Cooper)

Scotti Hill (Skid Row)

Steve Conte (New York Dolls)

Tim Mosher (Junkyard)







