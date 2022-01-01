Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 15
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 15
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
[= ||| все новости группы



*

The Quireboys

*



6 апр 2022 : 		 SPIKE вернётся с новым составом THE QUIREBOYS

6 апр 2022 : 		 THE QUIREBOYS — об уходе вокалиста

31 мар 2022 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS — об уходе из группы

29 мар 2022 : 		 THE QUIREBOYS расстались с вокалистом

28 фев 2022 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет весной

14 июн 2021 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

1 май 2021 : 		 Вокалист THE QUIREBOYS выпускает сольный альбом

14 апр 2020 : 		 THE QUIREBOYS перезапишут дебютный альбом

21 дек 2019 : 		 Новый релиз THE QUIREBOYS выйдет зимой

13 дек 2019 : 		 Рождественский сингл от THE QUIREBOYS

6 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

19 фев 2019 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в апреле

14 дек 2018 : 		 THE QUIREBOYS выпускают винил

15 ноя 2018 : 		 THE QUIREBOYS продолжат тур, несмотря на кражу оборудования

13 июл 2018 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет осенью

21 июл 2017 : 		 ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью

11 апр 2017 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

30 июл 2016 : 		 Новая песня THE QUIREBOYS

27 ноя 2015 : 		 Винилы THE QUIREBOYS выйдут к рождеству

17 фев 2015 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в марте

20 окт 2014 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет в октябре

16 июн 2014 : 		 Тизер нового DVD THE QUIREBOYS

22 апр 2014 : 		 THE QUIREBOYS о юбилее

4 дек 2013 : 		 Новое видео THE QUIREBOYS

13 авг 2013 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THE QUIREBOYS — об уходе вокалиста



zoom
THE QUIREBOYS опубликовали следующее сообщение:

«В продолжение нашего первоначального заявления на прошлой неделе о расставании THE QUIREBOYS со Spike'ом мы хотели бы ответить на некоторые возникшие вопросы и пересуды.

Spike был проинформирован о нашем решении расстаться с ним посредством телефонного звонка от менеджера группы за две недели до получения письма, что было лишь юридическим подтверждением, так как он отказался говорить с нами. В течение последних девяти месяцев Spike постоянно отказывался встречаться и обсуждать проблемы группы.

Наше решение не было принято необдуманно и является кульминацией не просто месяцев, а лет постоянных проблем, о которых знают многие, работающие в музыкальной индустрии.

Совсем недавно нам пришлось иметь дело с его неявкой в последнюю минуту на Monsters Of Rock Cruise, а также с двойным бронированием сольных концертов в попытке поставить под угрозу контрактные концерты QUIREBOYS, включая те, что прошли во Франции в минувшие выходные, и наш предстоящий тур по США. Есть ещё много случаев отмены концертов и систематических попыток подорвать репутацию, тем самым вызывая стресс и неуверенность как у нашей команды техников, так и у нас самих.

Сольные выступления Spike'а не являются и никогда не были проблемой, но их проведение без каких-либо консультаций с группой или менеджментом — это проблема. Наши концерты планируются за несколько месяцев до их объявления, и все члены группы получают даты заблаговременно. Это зависит от каждого из нас в отдельности, чтобы правильно распорядиться своими расписаниями и убедиться, что любые другие наши проекты не мешают расписанию THE QUIREBOYS. В конечном итоге, если мы не выполним контрактный график гастролей, группа ничего не заработает, и все депозиты придётся вернуть.

Мы занимаемся деятельностью под именем THE QUIREBOYS через компанию, зарегистрированную в Companies House и HMRC в течение многих лет, в которую Spike'у предлагали вступить, но он отказался, предпочтя вместо этого работать внештатно, "наличными в руки". Таким образом нет абсолютно никакого жульнического использования названия с нашей стороны. Spike юридически не владеет ни группой, ни названием.

Пандемия сильно ударила по нашей компании и группе, как и по многим в индустрии. После 18-месячной борьбы за оплату счетов и поддержание жизнеспособности группы, а также за содержание наших семей мы с ужасом обнаружили контракт, который агент Spike'а рассылал по его поручению, гласящий: "Пожалуйста, обратите внимание, что THE QUIREBOYS не будут выступать с концертами "unplugged" в 2022 году" — и вот так просто 50 % нашего будущего дохода исчезли ещё до того, как у нас появился шанс выступить снова.

Никто из нас не просил, чтобы нас поставили в такое положение. Мы — группа, которая играет вместе уже более двадцати лет и имеет на своём счету девять альбомов. Кроме того, как известно большинству поклонников, Guy Griffin играл на каждом альбоме QUIREBOYS, написав многие из любимых вами композиций. Почему мы должны быть лишены возможности играть песни, которые мы написали или исполнили, и не иметь возможности защитить наши средства к существованию?

Пусть лучше музыка сама за себя всё скажет».

THE QUIREBOYS Explain Decision To Split With Singer SPIKE





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 169

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом