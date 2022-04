сегодня



THE QUIREBOYS — об уходе вокалиста



THE QUIREBOYS опубликовали следующее сообщение:



«В продолжение нашего первоначального заявления на прошлой неделе о расставании THE QUIREBOYS со Spike'ом мы хотели бы ответить на некоторые возникшие вопросы и пересуды.



Spike был проинформирован о нашем решении расстаться с ним посредством телефонного звонка от менеджера группы за две недели до получения письма, что было лишь юридическим подтверждением, так как он отказался говорить с нами. В течение последних девяти месяцев Spike постоянно отказывался встречаться и обсуждать проблемы группы.



Наше решение не было принято необдуманно и является кульминацией не просто месяцев, а лет постоянных проблем, о которых знают многие, работающие в музыкальной индустрии.



Совсем недавно нам пришлось иметь дело с его неявкой в последнюю минуту на Monsters Of Rock Cruise, а также с двойным бронированием сольных концертов в попытке поставить под угрозу контрактные концерты QUIREBOYS, включая те, что прошли во Франции в минувшие выходные, и наш предстоящий тур по США. Есть ещё много случаев отмены концертов и систематических попыток подорвать репутацию, тем самым вызывая стресс и неуверенность как у нашей команды техников, так и у нас самих.



Сольные выступления Spike'а не являются и никогда не были проблемой, но их проведение без каких-либо консультаций с группой или менеджментом — это проблема. Наши концерты планируются за несколько месяцев до их объявления, и все члены группы получают даты заблаговременно. Это зависит от каждого из нас в отдельности, чтобы правильно распорядиться своими расписаниями и убедиться, что любые другие наши проекты не мешают расписанию THE QUIREBOYS. В конечном итоге, если мы не выполним контрактный график гастролей, группа ничего не заработает, и все депозиты придётся вернуть.



Мы занимаемся деятельностью под именем THE QUIREBOYS через компанию, зарегистрированную в Companies House и HMRC в течение многих лет, в которую Spike'у предлагали вступить, но он отказался, предпочтя вместо этого работать внештатно, "наличными в руки". Таким образом нет абсолютно никакого жульнического использования названия с нашей стороны. Spike юридически не владеет ни группой, ни названием.



Пандемия сильно ударила по нашей компании и группе, как и по многим в индустрии. После 18-месячной борьбы за оплату счетов и поддержание жизнеспособности группы, а также за содержание наших семей мы с ужасом обнаружили контракт, который агент Spike'а рассылал по его поручению, гласящий: "Пожалуйста, обратите внимание, что THE QUIREBOYS не будут выступать с концертами "unplugged" в 2022 году" — и вот так просто 50 % нашего будущего дохода исчезли ещё до того, как у нас появился шанс выступить снова.



Никто из нас не просил, чтобы нас поставили в такое положение. Мы — группа, которая играет вместе уже более двадцати лет и имеет на своём счету девять альбомов. Кроме того, как известно большинству поклонников, Guy Griffin играл на каждом альбоме QUIREBOYS, написав многие из любимых вами композиций. Почему мы должны быть лишены возможности играть песни, которые мы написали или исполнили, и не иметь возможности защитить наши средства к существованию?



Пусть лучше музыка сама за себя всё скажет».













