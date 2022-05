сегодня



К THE QUIREBOYS присоединился оригинальный басист



THE QUIREBOYS сообщили, что новым участником группы стал Nigel Mogg, который влился в новую команду со Spike'ом и Guy Bailey.









Two Become Three: Nigel Mogg returns to join Spike and Guy Bailey as new Quireboys shows lined up pic.twitter.com/fYM9t0mVU4





