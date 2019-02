сегодня



Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в апреле



Британские рокеры THE QUIREBOYS выпустят свой новый альбом, получивший название "Amazing Disgrace", 5 апреля на Off Yer Rocka. Первый сингл и видео на него появятся 20 марта.















