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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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The Quireboys

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Бывшие по THE QUIREBOYS вместе



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Spike сообщил о том, что вместе с сооснователем THE QUIREBOYS Guy Bailey работает над новым материалом для группы и, по его словам, «прежняя магия вновь витает в облаках». Кроме того, дуэт планирует вернуться к многим незаконченным треками группы из прошлого.

HEY YOU - THE ORIGINAL QUIREBOYS ARE BACK
SPIKE AND GUY BAILEY ARE WRITING THEIR FIRST NEW QUIREBOYS ALBUM TOGETHER FOR THE FIRST TIME IN OVER 30 YEARS pic.twitter.com/TaU3nckiKo






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