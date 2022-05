сегодня



Бывшие по THE QUIREBOYS вместе



Spike сообщил о том, что вместе с сооснователем THE QUIREBOYS Guy Bailey работает над новым материалом для группы и, по его словам, «прежняя магия вновь витает в облаках». Кроме того, дуэт планирует вернуться к многим незаконченным треками группы из прошлого.



SPIKE AND GUY BAILEY ARE WRITING THEIR FIRST NEW QUIREBOYS ALBUM TOGETHER FOR THE FIRST TIME IN OVER 30 YEARS







HEY YOU - THE ORIGINAL QUIREBOYS ARE BACKSPIKE AND GUY BAILEY ARE WRITING THEIR FIRST NEW QUIREBOYS ALBUM TOGETHER FOR THE FIRST TIME IN OVER 30 YEARS pic.twitter.com/TaU3nckiKo





просмотров: 71