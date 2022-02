сегодня



Переиздание THE QUIREBOYS выйдет весной



В связи с большим спросом THE QUIREBOYS в конце марта/начале июня перевыпустят на CD и DVD концертный релиз "35 & Live".



Трек-лист:



"Hey You"

"There She Goes Again"

"Misled"

"Roses & Rings"

"Man On The Loose"

"Take Me Home"

"Sweet Mary Ann"

"Whippin’ Boy"

"I Don’t Love You Anymore"

"Long Time Comin’"

"7 O’Clock"

"Mona Lisa Smiled"

"7 Deadly Sins"

"Original Black Eyed Son"

"This Is Rock’N’Roll"

"Sex Party"

"Mayfair"







