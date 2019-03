сегодня



Видео с текстом от THE QUIREBOYS



THE QUIREBOYS опубликовали официальное видео с текстом на песню Seven Deadly Sins", которая взята из нового альбома "Amazing Disgrace", — его релиз намечен на 5 апреля на Off Yer Rocka.



















+1 -0









просмотров: 85