Концертное видео THE QUIREBOYS



THE QUIREBOYS опубликовали концертное видео на композицию "7 O'Clock" из "35 & Live":



"7 O’Clock"

"Man On The Loose"

"Whippin’ Boy"

"Sex Party"

"Sweet Mary Ann"

"I Don’t Love You Anymore"

"Hey You"

"Mislead"

"Long Time Comin’"

"Roses And Rings"

"There She Goes Again"

"Take Me Home Tonight"



CD Bonus Tracks:



"Man On The Loose" (Live)

"Mayfair" (Live)







